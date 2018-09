Rede Record – Jesus – Barrabás provoca Shabaka

Jesus diz que a Mulher Samaritana não terá mais sede. Ele pede para ela chamar o marido. Ami tem esperança em sua cura. Yarin fica maravilhada com as palavras de Jesus. Susana tenta ajudar Shabaka a cuidar do ferimento em sua mão, mas ele não deixa. Adela fala sobre Jesus com Diana. Pedro diz que não deveria ter deixado Jesus sozinho. Dimas e Gestas lamentam a morte de sua mãe. Adela conversa com Diana sobre os dois filhos perdidos. Shabaka observa os ladrões. Maria Madalena recebe a visita de Susana. Judas Iscariotes vai até Jerusalém à procura de Jesus. Madalena vê seu reflexo se transformar no espelho e se desespera. Pedro e os outros discípulos veem Jesus conversando com a Mulher Samaritana.



Iscariotes fala mal de Antipas e é questionado por Pilatos. Heitor zomba de Batista na prisão. Herodíade manda Salomé ficar longe do prisioneiro. Joana descobre que Jesus fez Judas Tadeu voltar a enxergar. Yarin avisa sobre a presença de Jesus em Samaria. Sula se desculpa com Maria. Um grupo de samaritanos se aproxima de Jesus. Iscariotes escreve uma carta dizendo que não servirá mais a Antipas. Asisa fala mal do Messias e Mateus fica irritado. Simão Fariseu não dá atenção à Laila, que é assediada por Jairo.



Enquanto conversa com Cornélius, Sara recebe a visita de Maria. Alguns samaritanos pedem para Jesus ficar mais tempo na cidade. O Messias espalha a palavra de Deus para todos. Maria e Gabriela cuidam de Sara. Judas Iscariotes encontra com Yarin e pergunta sobre Jesus. Antipas fica furioso ao saber que Iscariotes lhe abandonou. Herodíade sugere que ele mate João Batista. Lázaro e as irmãs vendem seus produtos na hospedaria. Maria de Betania procura por Simão Zelote. Barrabás provoca Shabaka. Pilatos pergunta o que Claudia sabe sobre a cura de Judas Tadeu. Jesus chega até a casa de Pedro.



