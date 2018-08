Rede Record – Jesus – Caifás nota a ausência de Tiago Justo

Efraim olha, impaciente, para os seguidores de Jesus. Tiago Justo finge não conhece-Lo. Antipas não autoriza a prisão de Batista. Herodíade fica furiosa. Jesus enfrenta Efraim e repara a presença de Satanás no local. João mal chega em casa e já sai novamente. Simão se preocupa com o desejo de vingança de Barrabás. Efraim manda segurarem e prenderem Jesus. Helena leva Judas Tadeu para conhecer o jardim do palácio. Eles são vistos pelo cozinheiro Almáquio.



Petronius e Pilatos se mostram ansiosos com a corrida de bigas. Helena para Almáquio dar de comer a Judas Tadeu. Barrabás se encontra com Dimas e Gestas. Sara flagra João beijando Gabriela. Asisa diz que Jesus é um impostor. Gabriela pede para Sara não dizer nada a Pedro. Asisa conversa com Cornélius. Claudia fala com Joana sobre a vinda de Maria Madalena. José de Arimatéia se lembra da esposa Edissa. Jairo e Simão Fariseu dizem duvidar do poder de Jesus.



Tiago Justo avisa à Maria que vão tentar matar Jesus. Caifás nota a ausência de Tiago Justo. Pessoas jogam pedras na casa de Maria. As pessoas começam a chegar para a corrida de bigas. Arimatéia encontra com Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Deborah se entristece ao notar o distanciamento de Caius. Simão Zelote fica de olho em Maria de Betânia.



Em Nazaré, Jesus é conduzido com violência por alguns homens. Lázaro vende temperos para Almáquio. Barrabás e Simão Zelote conhecem Marta e Maria de Betânia. André, Natanael e Filipe tentam impedir que façam mal a Jesus. Efraim diz que Ele tem que morrer.



