Rede Record – Jesus – Caifás volta a questionar Jesus

Pilatos ordena a morte de Judas Tadeu. Nas ruas de Jerusalém, Jesus se aproxima de Judas Tadeu e passa as mãos em seus olhos. O Messias manda o rapaz ir se banhar no tanque de Siloé. Surpreso, Simão Zelote segue Judas Tadeu. Helena conta a verdade para Claudia e fala sobre o amor que sente por um judeu cego. Goy cuida de Cornélius. Deborah se despede de Caius e é observada por Edissa. Salomé visita João Batista na prisão. Herodíade fala mal de Batista para Antipas. Maria fica impactada ao rever Petronius. Simão Zelote segue Judas Tadeu. Longinus procura pelo rapaz cego.



Salomé pede para Batista não falar mais de Herodíade. Helena se desespera ao saber que Pilatos mandou matar Judas Tadeu. Tomé se emociona com a história contada por Jesus. Zelote fica preocupado com Judas Tadeu. Adela se interessa nas palavras de Jesus. Claudia fica horrorizada ao ver o marido dizendo que vai torturar o judeu cego que se meteu com Helena. Simão Zelote ajuda Judas Tadeu a se livrar de Caius. Hélio tenta acalmar Helena. Caifás volta a questionar Jesus.



Milagrosamente, Judas Tadeu volta a enxergar. Zelote o abraça, emocionado. Madalena pede para Petronius não matar o judeu que se envolveu com Helena. Jairo não age com honestidade em uma negociação. Caifás manda Malco prender Jesus. Nicodemos se emociona ao ver que seu sobrinho voltou a enxergar. Petronius encontra Judas Tadeu.