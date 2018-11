Rede Record – Jesus – Efraim se recusa a pedir a ajuda do Messias e acaba morrendo

Anás fica incomodado com as palavras de Mirian sobre Jesus. Tiago Justo recebe os cumprimentos dos convidados. Almáquio e Diana preparam o banquete da festa. Antipas concede o desejo de Joana e Herodíade fica irritada. Eles são avisados sobre o sumiço de Salomé. Jesus encoraja seus discípulos. Gestas conversa com Dimas e mostra o ouro que tirou de Judite.



Cornélius e Goy falam sobre a visita a Pilatos. Tiago Justo fica ansioso com a demora de Deborah. Edissa entra no palácio, mas é vista por um soldado. Deborah pede para Helena deixa-la sozinha por alguns instantes. Antipas não entende o motivo de Salomé ter fugido. Helena, Maria e Kesiah descobrem que Edissa é a mãe de Deborah. Os apóstolos refletem sobre as palavras de Jesus. Efraim se recusa a pedir a ajuda do Messias e acaba morrendo.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.