Rede Record – Jesus – Herodíade provoca João Batista na prisão

Com uma barriga falsa, Livona conversa com Adela e acaba ofendendo a irmã. Pilatos é avisado sobre a presença de Jesus na cidade. Jesus volta ao encontro de seus seguidores. Ami fala para todos sobre sua cura. Gabriela diz sentir falta de João. Yoná confessa também sentir falta de Natanael. Simão Fariseu e Jairo não se mostram confiantes em Jesus. Caifás pede para Malco acompanha-lo. Laila pede para Maria ajudar Asisa. Yonatan fica nervoso com a acusação feita por Caifás. Ele se recorda do momento em que pegou algumas espigas escondido. Yonatan pede para Givon não entrega-lo.







Jesus diz para Ami não pecar novamente. Helena se encontra com Joana e avisa que Judas Tadeu pode estar com Jesus. Claudia pede para Kesiah ficar de olho em Helena. Asisa se irrita com a visita de Maria. Judite encontra os lençóis de Livona manchados de sangue e se enfurece. Tiago Justo ignora o Irmão. Caifás e Anás tramam contra Jesus. Asisa expulsa Maria de sua casa.



Herodíade provoca João Batista na prisão. Petronius e Susana conversam sobre o sumiço de Maria Madalena. Madalena, coberta por um pano sujo e rasgado, entra de forma sorrateira na casa de Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Ela acaba sendo encontrada por eles. Dimas e Gestas furtam Caifás. Acompanhado de Anás, o sumo sacerdote se aproxima de Jesus e diz que Ele pecou. Anás diz que Jesus deve ser apedrejado.



