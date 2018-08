Rede Record – Jesus – Herodíade se insinua para Pilatos

Antipas e Herodíade discutem. Alguns dias se passam e Tiago Justo fala sobre a morte de José com Nicodemos. Maria chama Mirian e Tiago Menor para morarem com ela. Pilatos planeja a organização de uma corrida de bigas. Em Cafarnaum, Pedro brinca com os filhos de Zebedeu. Caius fala de seu interesse em Deborah, filha de José de Arimatéia.



Em conversa com Helena, Deborah conta sobre o encontro com o soldado romano. Elas recebem Salomé. Herodíade avisa que Antipas pediu que ela e a filha ficassem em Jerusalém por segurança. Na cozinha do Palácio, Almáquio e Diana comentam a chegada de Herodíade. Adela é extorquida por Zaqueu, um publicano cobrador de impostos.



Mateus cobra impostos em Cafarnaum. Pedro e alguns judeus o enfrentam. Antipas teme que Batista tenha lhe jogado uma maldição. Pedro entrega os peixes que pesou Mateus. Asisa conta para Sula sobre a morte de José. Petronius segue procurando Cassandra. Ele é questionado por Ami, o paralítico de Betesda.



Laila conversa com Asisa sobre Sula e Maria. Sula se emociona com a notícia da morte de José. Nicodemos discorda de Anás. Herodíade diz que foi agarrada por Batista e Joana a chama de mentirosa. José de Arimatéia flagra Caius beijando Deborah. Pilatos se mostra animado com a corrida.



Arimatéia proíbe Deborah de sair de casa. Caius fica satisfeito com o beijo. Antipas é aconselhado a recuar na guerra, mas não aceita. Herodíade se insinua para Pilatos. Judas Iscariotes pede para o escriba do palácio alterar as contas do reino. Jesus diz que João Batista pode continuar batizando as pessoas. Zebedeu diz que Sula deveria visitar Maria.



Asisa reclama dos peixes trazidos por Mateus. Em conversa com Pedro, Gabriela e Sara defendem Mateus e Cornélius. Yoná lamenta a morte de José. Petronius manda Caius não se aproximar da filha de Pilatos. Batista diz que André e Filipe deverão seguir Jesus.