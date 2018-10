Rede Record – Jesus – Herodíade se nega entregar os restos mortais de João Batista

Caius expulsa Edissa do palácio. Jesus reúne os apóstolos e avisa que a partir de agora lhes dará autoridade e poder sobre todos os demônios. Madalena descobre sobre o mal que Petronius fez a Barrabás no passado. O irmão de Simão Zelote enfrenta Malco. Jesus diz para seus apóstolos não irem a lugares que o povo não seja judeu.



Maria Madalena discute com Petronius. Barrabás questiona a atitude de Malco, que fica furioso. Maria é apresentada a Pilatos. Os apóstolos ficam impressionados e assustados com as palavras de Jesus. Efraim passa mal e diz para não chamarem Jesus. Herodíade se recusa a entregar os restos mortais de João Batista à Joana. Edissa entra em uma carroça para tentar entrar no palácio.



