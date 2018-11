Rede Record – Jesus – Jesus chama seus discípulos para seguirem

Pedro estranha a presença de Maria Madalena, mas Jesus diz que todos devem aceita-la. Helena fala sobre a tristeza de Petronius com a partida de Madalena. Edissa aconselha Deborah. Tiago Justo tenta se distrair conversando com Nicodemos. Cassandra tenta consolar o irmão. Caius avisa que Pilatos deseja falar com Petronius. Lázaro cuida de Susana. Sula e Maria falam sobre o livramento de Maria Madalena. Os apóstolos falam de seus milagres. Asisa se irrita com a presença de Jesus na cidade e trata mal seus seguidores.



Jesus chama seus discípulos para seguirem. Pilatos chama Caifás e avisa que usará o corbã (tesouro sagrado) dos judeus para a construção dos aquedutos. Judite paga para Gestas depois de se deitar com ele. Eles são flagrados por Anás. Asisa diz que Cornélius deve fazer algo contra a multidão que segue Jesus. Laila avisa a Simão Fariseu e Jairo. Diana não aceita o dinheiro oferecido por Dimas. Adela vê Salomé passando dificuldades na rua e a ampara. Desesperada, Judite implora para Anás não contar nada a Caifás.



Malco avisa que o sumo sacerdote deseja falar com Barrabás. Gestas encontra Dimas e conta sobre o ocorrido. Susana diz que Lázaro e suas irmãs já podem partir. Judite implora para o pai não contar nada a Caifás. Natanael se declara para Yoná. Jesuscontrola a preocupação de Maria. O Messias parte com os apóstolos. Caifás pede para Barrabás fazer uma revolta. Uma enorme multidão tenta seguir Jesus. Adela se espanta ao ver que a menina é Salomé. Os apóstolos alertam sobre a grande quantidade de pessoas que estão à espera de Jesus. O Messias diz para irem ao encontro deles.