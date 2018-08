Rede Record – Jesus – Jesus chega a Nazaré

Jesus enfrenta o Satanás. Abner cai no chão e começa a ter convulsões. A força do mal deixa o local. Jesus diz que Abner está livre. Mateus fica impressionado. Irritado, Pilatos diz que Petronius deverá se redimir na corrida de bigas. Antipas briga com Herodíade. Ela diz para a serva Bina que Antipas está de olho em Salomé.



Malco chama Anás e Caifás para uma reunião na sinagoga. Abner agradece a ajuda de Jesus. Simão Fariseu e Jairo olham, desconfiados, para Jesus.



Claudia e Helena se preocupam com Petronius. Barrabás diz que algo precisa ser feito para vingar a surra que Batista levou. Na casa de Maria, todos são surpreendidos com a chegada de Efraim, pai de Asisa e Laila. Abner se desculpa com Gabriela e fala do milagre. Efraim ofende Maria. No Tanque de Betesda, Judas Tadeu adivinha o perfume de Helena e eles conversam. Na casa de Mateus todos falam do milagre de Abner. Simão Fariseu se mostra desconfiado. Laila estranha o modo com o Jairo a olha. Mateus reclama da ladainha de Asisa. Sara tenta amenizar o clima entre Pedro e a filha Gabriela.



Antipas conta para Pilatos que Herodíade mandou os soldados espancarem Batista. Joana avisa que cuidou do rapaz. Arimatéia fica irritado ao saber que Pilatos proibiu Helena de andar com sua filha. Tiago Justo se surpreende ao ouvir falarem de Jesus. Antipas tenta se desculpar com Pilatos e avisa que voltará para Tiberíades com Salomé e sua esposa. Herodíade fica furiosa. Helena pede para Claudia deixa-la ajudar aos inválidos e doentes do Tanque de Betesda. João fala com Maria sobre seu amor por Gabriela. Sula chega e se despede da irmã. Judas Tadeu fica encantado por Helena. Ele se surpreende ao saber que amenina é filha de Pilatos.



Sula e João retornam a Cafarnaum. Eles se impressionam com a mudança de Abner. Sula fica surpresa ao saber do milagre feito por Jesus. Malco diz que Jesus está conquistando seguidores. Jesus chega a Nazaré. Enquanto retornam para Tiberíades, Antipas e sua comitiva se deparam com João Batista, que enfrenta Herodíade. Ela exige que o marido o detenha. Na sinagoga de Nazaré, Jesus pede para ler a Escritura e Efraim se surpreende ao vê-lo.



