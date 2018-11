Rede Record – Jesus – Jesus cura mais pessoas

Jesus enfrenta o olhar de Satanás e observa a tempestade em alto mar. Ele então desce o monte, decidido. Os apóstolos enfrentam as ondas e o mal tempo. Judas Iscariotes se desespera e diz que Jesus os abandonou. Madalena, Maria, Goy e os outros se assustam com a chegada de um homem com o ombro deslocado. Diana avisa que Salomé fugiu. Heitor e Caius acompanham a moça até a casa de Adela. Goy consegue colocar o ombro do homem no lugar. Caifás se queixa de Anás.



Arimatéia tenta conversar com Tiago Justo, mas é destratado. Barrabás ordena que os rebeldes reúnem o maior número possível de pessoas para a revolta. Os apóstolos se desesperam com a forte tempestade. Barrabás se irrita ao ver Petronius na casa de Adela. Longinus descobre que Salomé foi vista na cidade. Tiago Justo sofre ao lembrar de Deborah. Zaqueu cobra impostos de Shabaka. Caius e Longinus procuram por Salomé. No palácio, Adela fala sobre o encontro com Salomé. Herodíade se irrita com o depoimento dela e é contida por Pilatos.



Asisa fala mal de Jesus para Sara. Durante a tempestade no mar, os apóstolos se assustam com a presença de um volto em meio as ondas. Sara critica Asisa, que sai irritada. Os apóstolos ficam impressionados ao verem Jesus andando sobre as águas. Pedro pede para fazer o mesmo, mas se distrai com um trovão e acaba afundando, suplicando a ajuda de Jesus. Ele é salvo pelo Filho de Deus. Eles chegam à Genesaré e Jesus manda avisarem a todos sobre sua presença na cidade. Adela fica preocupada ao ouvir Barrabás falando sobre a revolta. Arimatéia conversa com Deborah e diz que Tiago Justo está com ódio. Laila se queixa com o marido sobre sua solidão.



Jesus cura mais pessoas e Pedro o alerta para a quantidade de gente. Caifás estranha a grosseria de Anás. Malco avisa que vários revoltosos estão na porta do templo. Maria tenta se aproximar de Jesus. Goy pede ajuda ao homem que encontraram. Simão Zelote se apresenta à Maria Madalena. Maria sente orgulho do Filho. Pilatos é avisado sobre a presença dos revoltosos. Barrabás incita os rebeldes. Caifás dá carta branca ao grupo de judeus. Longinus encontra Salomé no tanque de Betesda. Jairo insiste e acaba beijando Laila. Jesus fala para a multidão.