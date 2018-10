Rede Record – Jesus – Jesus e seus discípulos caminham no deserto rumo a Naim

Jesus diz que irá curar Goy. O Messias fica satisfeito com a fé de Cornélius e diz para ele voltar. Gabriela, Sara e Yoná ficam felizes ao verem que Goy melhorou. Cornélius agradece a Jesus. Judite não acredita na desculpa dada por Caifás. Cornélius avisa a Goy que ele foi curado por Jesus. Zaqueu descobre que Gestas e Dimas são filhos de Adela. Jesus retorna à Cafarnaum e reencontra Maria. Tiago Maior e João reencontram Sula e avisam que foram escolhidos como apóstolos de Jesus. Efraim pede para falar a sós com Mateus. Adela segue com a comitiva de Chuza. Zaqueu conta para Shabaka que Gestas e Dimas são filhos de Adela. Gestas conta para Dimas que eles têm uma irmã. Diana desabafa com Almáquio.



Claudia discute com Pilatos. Caifás não dá atenção à Judite e ela bufa de raiva. Efraim ofende Mateus e começa a passar mal. João e Gabriela trocam juras de amor. Yoná aceita a ajuda de Natanael. Mirian conversa com Judas Iscariotes e pergunta sobre seu passado. Calebe avisa a João Batista sobre os milagres de Jesus. Herodíade presta atenção na conversa deles. Caius provoca Barrabás e avisa eu Adela deixou a cidade. Petronius tem um pesadelo com Maria Madalena. João se despede de Gabriela.



Asisa trata Maria com grosseria. Lázaro, Marta e Betânia deixam Maria Madalena sozinha em casa e vão até Jerusalém. Tiago Justo avisa que vai procurar outro lugar para morar. Claudia diz que Helena já deveria estar casada e avisa que logo Pilatos arrumará um pretendente. A comitiva de Chuza é atacada por rebeldes. De longe, Edissa observa o ataque. Jesus e seus discípulos caminham pelo deserto e se aproximam da cidade de Naim. O Messias se compadece ao ver uma mulher carregando o corpo do filho morto em um cortejo fúnebre. Ele se aproxima, toca no corpo e manda o jovem levantar.