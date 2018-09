Rede Record – Jesus – Jesus expulsa comerciantes e cambistas do Templo sagrado

Indignado com tanto desrespeito no Templo sagrado, Jesus expulsa comerciantes e cambistas do local. Satanás observa e fala ao ouvido de muitos. Nicodemos avisa a Caifás, que questiona a atitude de Jesus. Na prisão do calabouço, Batista escreve em um pergaminho. Jesus diz que reconstruirá o templo em três dias. Diversas crianças adentram no local para estarem com Jesus. Hélio avisa à Joana sobre a prisão de João Batista. Judas Iscariotes pede a ajuda de Salomé para salvar Batista. Maria encontra com Tiago Justo e Deborah descobre que o rapaz é irmão de Jesus. Livona diz que tentará engravidar de Caifás novamente.



Susana impede um roubo na hospedaria. Claudia não permite que Helena saia do palácio. Maria Madalena vai até a hospedaria. Zaqueu diz que ela é perigosa. Petronius diz ter uma missão para o soldado Longinus. Tiago Justo diz não acreditar no poder de Jesus. Caifás avisa que algo precisa ser feito contra Jesus. Batista recebe a visita de Iscariotes e entrega uma mensagem para o Messias.



Maria Madalena, com um olhar diabólico, volta a seduzir Petronius. Arimatéia oferece abrigo à Maria. Helena pede a ajuda de Almáquio. Mateus se irrita com Asisa. Jesus avisa que partirá para a cidade de Betânia. Tomé diz não parar de pensar em Jesus. Lázaro, Marta e Maria de Betânia são surpreendidos com a visita do Messias. Almáquio procura Judas Tadeu e avisa que Helena quer vê-lo.



Heitor estranha a atitude de Judas Iscariotes. Barrabás e outros rebeldes atacam o acampamento de Cornélius, que implora para não ser assassinado. Jesus descobre que Batista foi preso. Pedro se preocupa com a segurança do Messias.