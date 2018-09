Rede Record – Jesus – Jesus manda Pedro jogar a rede no mar

Jesus diz para Pedro voltar com o barco para o mar. Herodíade seduz Antipas. Batista se mostra satisfeito com o início da missão de Jesus. Herodíade pede para o marido prender Batista. Simão diz que não confia em Jesus. Mateus o questiona. Jairo pede para entrar na casa de Laila. André vai até a casa de Pedro e pede para hospedar os amigos. Jairo dá em cima de Laila. Asisa chega e estranha sua presença na casa da irmã. Isacariotes percebe a intenção de Herodídade. Pilatos e Claudia chegam para a corrida de bigas. Helena leva Judas Tadeu para assistir o evento. Adela e Diana também chegam ao local da corrida.



Dimas e Gestas procuram pesoas para roubarem. Almáquio é apresentado à Adela. Livona fica sem graça com os comentários de Judite. Barrabás tenta sabotar a biga de Petronius. Pedro navega sem entender a intenção de Jesus. Maria Madalena diz que Susana vencerá Petronius na corrida. Helena ajuda Deborah a se encontrar com Caius. Helena não dá atenção ao seu pretendente. Escondido de Josana, Chuza pede para Helio apostar para ele. Dimas e Gestas ficam de olho no servo. Adela fica constrangida com a aproximação de Zaqueu. Shabaka a defende. Simão Zelote estranha o comportamento de seu irmão.



Barrabás se irrita ao ver Adela conversando com Shabaka. Deborah conversa com Judas Tadeu sobre Helena e não consegue achar Caius. Sula fala com Asisa sobre Efraim. Deborah despista Zilla. Mateus é bondoso com um pescador. Simão Fariseu não da atenção à Laila, sua esposa. Caius seduz Deborah. Dimas e Gestas assaltam Hélio, mas ele os enfrenta. Antipas ordena a prisão de João Batista. Jesus manda Pedro jogar a rede no mar. Pedro fica maravilhado ao ver a quantidade de peixes na rede. Simão Zelote pergunta o que Barrabás aprontou. Petronius, Susana e mais um competidor entram com as bigas na arena. Pilatos anuncia o início da corrida.