Rede Record – Jesus – Jesus, milagrosamente, multiplica os pães e peixes

Os apóstolos se surpreendem ao verem Maria, Miriam e as outras mulheres na cidade. Salomé pede para Adela não levá-la ao palácio. Barrabás aceita o plano de Caifás. Nicodemos e Tiago Justo ficam preocupados. Livona tenta acalmar Judite. Joana conversa com Helena sobre seu filho Abel, que vive em Damasco. Zebedeu apoia Sula. Jesus cura mais pessoas. Maria Madalena ajuda Maria e as outras mulheres nos afazeres domésticos. Judas alerta Jesus sobre a escassez de comida para tanta gente. No entanto, o Messias pede para que todos se acomodem. Diana percebe que Salomé é filha de Herodíade. Susana senta a falta de Lázaro. Malco se decepciona ao saber que Marta partiu. Jesus, milagrosamente, multiplica os pães e peixes.



Seus apóstolos distribuem a comida para as pessoas. Caius estranha o comportamento de Petronius. Ao ser reconhecida por Diana, Salomé tenta fugir. Antipas e Herodíade são recebidos por Pilatos. Eles falam do sumiço de Salomé. Adela e Diana não encontram a garota. Sara prepara algo para Cornélius comer. Jesus ordena que seus apóstolos recolham as sobreas de comida. Pessoas exaltam o Messias. Satanás se infiltra na multidão e os incita contra os romanos. Jesus fica entristecido e ordena que os apóstolos sigam para Genesaré. Edissa aconselha a filha Deborah. Asisa fica furiosa ao saber que as mulheres foram atrás de Jesus e seus discípulos. O Satanás observa os apóstolos seguindo com os barcos.



Jesusora isolado. Os apóstolos avistam uma tempestade se aproximar. Barrabás reúne alguns rebeldes e organiza uma revolta conta Pilatos. Caifás estranha o comportamento de Judite e Livona. Diana vai até o salão real e avisa que Salomé foi vista na cidade. Maria se preocupa com Jesus. Os apóstolos enfrentam uma forte tempestade em alto mar. Jesustermina de orar e percebe a presença de Satanás ao seu lado.