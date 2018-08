Rede Record – Jesus – Jesus ouve a reclamação da falta de peixe

Kesiah estranha a reação de Maria Madalena. Petronius fala que a conheceu anteriormente. Maria Madalena descobre que o oficial será seu tutor em Jerusalém. Dimas e Gestas decidem roubar os miseráveis e doentes. Edissa se apavora ao vê-los se aproximando. Maria Madalena troca provocações com Petronius. Judas Tadeu e Ami defendem Edissa contra o ataque de Dimas e Gestas. Impressionados, Natanael e Filipe falam sobre Jesus. Yoná se lembra de Natanael.

Susana oferece ajuda a Shabaka para cuidar da hospedaria, mas ele avisa que Nemestrino já está o servindo. Barrabás se mostra ansioso com a corrida de bigas. Caius conversa com Longinus e diz estar esnobando Deborah. Pedro reclama da escassez de peixes. Sula se sente culpada por não ter acreditado em sua irmã no passado. A mãe de Jesus, Mirian e seus filhos se preparam para deixar Nazaré.

Efraim ofende Maria e ela lhe acerta um tapa na cara. Maria Madalena se mostra confiante na vitória de Susana. Petronius fala mal dela para Caius e Longinus. Tiago Menor enfrenta Efraim. Antes de deixar sua casa, Maria se emociona com as lembranças do passado. Jesus é seguido por seus discípulos até Cafarnaum. Tiago Justo ouve falar de seu Irmão. Arimatéia e Deborah seguem para o evento da corrida de bigas. Escondida, Edissa se emociona ao observá-los.

Simão Zelote fica encantado por Maria de Betania. Susana se prepara para a corrida e é admirada por todos na hospedaria. Barrabás mostra sua adaga a Zelote e avisa que matará Petronius. Helena pensa em Judas Tadeu e fica frustrada ao ouvir sua mãe falar sobre um pretendente. Joana impede que o marido aposte na corrida de bigas, mas Chuza pede para Hélio apostar por ele.

Deborah conversa com Helena e fala que quer ver Caius. Jesus pede um momento aos seus seguidores. Antipas pede para Salomé mostrar sua dança, mas Herodíade impede. Simão Pedro encontra com Jesus e reclama da falta de peixe. O Messias avisa que todos o conhecerão como Pedro.

