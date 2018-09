Rede Record – Jesus – Jesus passa ensinamentos aos seus seguidores

Petronius diz que Judas Tadeu se meteu com a pessoa errada. Malco se recusa a prender Jesus. Caifás marca nova reunião no sinédrio. Petronius ameaça Judas Tadeu e é surpreendido com a chegada de Helena. Joana nota a ausência da menina. Sara passa mal novamente. Gabriela pede a ajuda de Goy. Helena implora para Petronius não matar seu amado. Goy tenta cuidar de Sara. Lázaro se mostra preocupado com Jesus.



Barrabás diz não acreditar no Messias e discute com Simão Zelote. Nicodemos leva Judas Tadeu para testemunhar a favor de Jesus no sinédrio. Petronius retorna com Helena e finge ter executado o judeu cego. Caifás se irrita com o testemunho de Judas Tadeu. Petronius mente para Pilatos. Jesus se despede de Maria. Judas Tadeu pede para acompanhá-Lo. Petronius encerra as buscas pelo rapaz.



Maria se despede de Tiago Justo. Helena diz a verdade para Claudia e revela que Judas Tadeu está vivo. Gabriela diz que Jesus é o único que pode curar sua avó. Iscariotes procura Jesus. O Messias passa ensinamentos aos seus seguidores. Cornélius chega para ver Sara. Arimatéia estranha o comportamento da filha. Em Samaria, Yarin foge de dois homens. Madalena questiona Petronius sobre a possível morte de Judas Tadeu. Jesus se encontra com a Mulher Samaritana.