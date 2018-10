Rede Record – Jesus – Jesus recebe o carinho de uma menina

Jesus começa a escolher os Doze Apóstolos. Pedro fica surpreso ao ouvir seu nome. André, João, Tiago Maior, Tiago Menor, Filipe e Natanel também são chamados. Jesus pergunta por Mateus. Asisa pede para o marido não abandoná-la, mas ele vai ao encontro do Messias. Tomé e Simão Zelote se surpreendem ao também serem chamados. Logo em seguida, Jesus indica o nome de Judas Tadeu. Givon e Yonatan ficam frustrados. Mateus e Judas Iscariotes são os últimos a serem chamados por Jesus. Os demais seguidores ficam frustrados. Claudia e Helena pedem a Petronius para libertar Adela.



Barrabás se despede de sua amada. José de Arimatéia aconselha Deborah a se casar com Tiago Justo. Eles falam sobre Edissa. Susana se emociona ao ver que Shabaka teve a mão curada por Jesus. Efraim se exalta com a filha e engasga com um pedaço de pão. Asisa observa o pai ficando vermelho. Adela se espanta ao ver Caifás em seu quarto. Efraim reclama da demora de Asisa em socorrê-lo.



Maria Madalena arde em febre e recebe os cuidados da família de Lázaro. Caifás oferece dinheiro à Adela para ela ajudá-lo a recuperar a virilidade. Jesus passa ensinamentos aos seus seguidores. Goy perde a força nos braços. As pessoas ficam maravilhadas com as palavras do Messias. Sula diz abençoar a união entre João e Gabriela. Anás sorri com o ouro oferecido por um judeu. Angustiada, Judite se lembra da mulher que foi assassinada. Ami diz que agora quer aproveitar a vida.



Diana recebe o apoio de Almáquio. Caifás se recusa a pagar pelos serviços de Adela. Jairo dá em cima de Laila. Batista é provocado por Herodíade. Com dificuldade, a mulher de Jairo tenta cuidar da filha Talita. Yoná leva frutas para elas. Caifás atira a bolsa de moedas em Adela. Jesus recebe o carinho de uma menina. Caius dá em cima da serva Diana. Adela segue pelas ruas de Jerusalém com a bolsa de moedas e é atacada por Dimas e Gestas. Sara e Cornélius encontram Goy caído no chão, desacordado.



