Rede Record – Jesus – Jesus retorna do deserto e encontra Batista

Jesus enfrenta o Satanás no deserto. O Messias recebe alimento e roupas limpas das mãos do anjo Gabriel. Nicodemos e Simão Zelote convencem Barrabás a não cair nas provocações de Caius. Herodíade exige a morte de João Batista e Antipas não a obedece. Petronius vai até uma caverna de leprosos procurar por Cassandra. Helena se dá bem com Deborah. Petronius se decepciona ao não achar a irmão. Mirian tenta alertar os irmãos de Jesus. José diz que Maria precisa ser forte.



Sula se irrita ao saber que João quase se afogou. Pedro reclama com a filha Gabriela por ter recebido o centurião romano Cornélius. Arimatéia reclama da ausência da filha Deborah. Petronius se entristece com as lembranças de Cassandra. Yoná diz que Maria sempre foi uma ótima mãe. Nicodemos procura Tiago Justo e avisa que seu pai está muito doente.



Maria e Yoná choram a morte de José. Maria se abre com os filhos e diz amá-los muito. Zebedeu diz que Pedro precisa de uma nova mulher. Joana convence Pilatos a retirar os estandartes romanos da cidade. Os judeus rebeldes comemoram. Tiago Justo encontra com Arimatéia e diz que irá para Nazaré. Maria e os filhos choram no cortejo fúnebre de José. Jesus retorna do deserto e encontra Batista.