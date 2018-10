Rede Record – Jesus – Jesus segue com seus discípulos e Efraim explode de raiva

Caius tenta disfarçar a preocupação ao saber que Pilatos mandou crucificar Ami. Zaqueu aconselha Ami a fugir. Susana estranha ao ver Diana procurando por Dimas na hospedaria. Gestas é apresentado à irmã e eles discutem. Pedro conversa amigavelmente com Adela. Givon discorda das palavras de Jesus e avisa que deixará de segui-Lo. Em Cafarnaum, um casal conduz seu filho que está possuído. O menino corre na direção de Zebedeu e o ataca. Mirian encontra Jairo e diz que sabe de seu segredo. Zebedeu tenta se desvencilhar do ataque do Filho Endemoniado. Jairo explode de raiva diante da provocação de Mirian. Jesus expulsa o demônio do menino e enfrenta Efraim.



Claudia, Helena e Susana ajudam Kesiah a procurar Madalena pelo palácio. Efraim se enche de ódio diante das palavras de Jesus. Herodíade tenta provocar Joana. Bina e Salomé tentam descobrir quem é o admirador secreto. Judite tem pesadelo com Gestas. Caius avisa que Ami deve ser capturado. Shabaka questiona Dimas e Gestas. Mirian conta sobre o encontro com Jairo e Adela confirma que ele o procurava com frequência. O vilão desconta sua fúria na esposa e filha.

Jesus segue com seus discípulos e Efraim explode de raiva. Laila se queixa de Simão Fariseu e Asisa insinua que existe algo entre ela e Jairo. Talita chora ao ver Jairo tentando agredir Chaya. Ele obriga a esposa a se afastar de Mirian e suas amigas. Caius questiona Malco sobre o paradeiro de Ami. Marta e Betânia encontram o cavalo de Petronius. Petronius fica frustrado ao se lembrar de sua irmã Cassandra. Malco encontra Ami e avisa que ele está sendo procurado.