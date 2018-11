Rede Record – Jesus – Joana avisa a Jesus sobre a morte de João Batista

Jesus diz que os apóstolos partirão para suas missões de dois em dois. Longinus avisa que os rebeldes queimaram as madeiras do palácio. Petrônius então avisa que a crucificação de Ami será adiada. Edissa reencontra Deborah e elas se abraçam, emocionadas. Ami descobre que a crucificação foi adiada. Petronius chama Goy para um treino de espadas. Barrabás conversa com Adela e confessa ter sido o responsável pela destruição das madeiras. Maria diz ter uma ótima notícia para José de Arimatéia. Ele vai ao encontro de Edissa. Laila diz que Efraim morreu e é consolada por Jairo. Pedro, João, Tiago Maior e André se despedem de Sara e Gabriela. Mateus descobre que o pai de Asisa faleceu. Arimatéia abraça Edissa, emocionado.



Deborah avisa que não pode continuar enganando Tiago Justo. Goy e Petronius lutam durante treinamento. Tiago Justo fica ansioso com a demora de Deborah. José de Arimatéia o chama para conversar. Diana e Almáquio comentam sobre a cerimônia na cozinha. Deborah diz para Tiago Justo que não pode se casar. Mateus avisa que não poderá ficar em Cafarnaum e Asisa fica revoltada. Jesus fala o nome das duplas de apóstolos que seguirão juntas em suas missões. Os discípulos se despedem do Messias e seguem.



Deborah diz toda a verdade para Tiago Justo, que que fica inconformado. Maria Madalena pede para conversar com Petronius. Claudia anuncia o cancelamento do casamento de Tiago e Deborah. Edissa e Helena consolam a moça. Jesus tranquiliza Gabriela e Sara ao dizer que Deus cuidará dos apóstolos. Judite e Livona ficam surpresas ao saberem que Caifás comprou Temina, uma nova serva. Maria encontra com Tiago Justo. Joana avisa a Jesus sobre a morte de João Batista.