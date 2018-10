Rede Record – Jesus – Judite teme que esteja grávida sem ter se deitado com Caifás

Malco pede para Ami permanecer escondido. Jesus ensina os discípulos a orarem a Deus. Judite é observada por Gestas enquanto faz compras. Pilatos cobra notícias de Ami. Os apóstolos ficam impressionados com as palavras de Jesus. Pilatos manda chamar Caifás. Herodíade provoca João Batista. Bina confessa que foi mandada ao Jordão por sua patroa. Pedro implica com Iscariotes. Ansioso com a proximidade do casamento com Deborah, Tiago Justo fala mal de Jesus. Judite desmaia ao ver Gestas na porta de sua casa.

Lázaro encontra o cavalo de Petronius. Shabaka diz que Lázaro seria um bom marido para Susana. Gestas chantageia Judite. Herodíade humilha o servo Hélio ao vê-lo cortejando Salomé. Pilatos exige que Caifás faça com que Malco encontre Ami. Efraim fala mal de Jesus e Laila discorda. Petronius agradece por Lázaro ter achado seu cavalo. Pedro fica mexido com as palavras do Messias. Zebedeu troca palavras de amor com Sula. Shabaka tenta empurrar Susana para Lázaro. Malco se aconselha com Marta.



Adela agradece a acolhida de todos e avisa que voltará para Jerusalém. Longinus se declara para Salomé e diz ser seu admirador secreto. Caifás ordena que Malco entregue Ami. Judite teme que esteja grávida sem ter se deitado com Caifás. Ela é surpreendida pela chegada de Gestas, que pede mais ouro. Petronius reencontra Maria Madalena. Simão Fariseu surpreende a todos e exige que Jesus prove ser mesmo o Messias.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.