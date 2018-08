Rede Record – Jesus – Maria espera por Jesus

Batista pergunta se Jesus foi tentando pelo Satanás. Maria ora a Deus. Judite flagra Livona dando em cima de Caifás. Salomé questiona as atitudes de Herodíade. Judite reclama com Caifás, mas é humilhada. Em conversa com Asisa, Laila reclama da ausência de Simão Fariseu, seu marido. Ele viaja a negócios com Jairo. Herodíade se abre com a filha e fala do passado cruel de Herodes. Zaqueu conta para Barrabás sobre a irmã leprosa de Petronius.



Maria é importunada por um publicano. Jesus convida André e Filipe para partirem com Ele. Herodíade fala mal de Batista para Salomé. Judite procura Anás e se queixa de seu casamento com Caifás. Arimatéia proíbe Deborah de sair de casa. Jesus, André e Filipe se despedem de Batista. Anás diz que Caifás tem o direito de ter uma mulher fértil. Salomé procura Helena e avisa que precisa encontrar João Batista. Barrabás observa Dimas e Gestas. Herodíade diz ter uma missão para a serva Bina. Maria espera por Jesus.



Helena diz que Salomé não pode ir sozinha ao encontro de Batista. Helena e Salomé pedem para irem até a casa de Deborah. Judite trata Livona com autoridade. Jesus segue em direção a Nazaré com André e Filipe. Caius paga pelos serviços de Adela. Salomé pede para Deborah solicitar a ajuda de Caius para irem até Batista. Diana conversa com Almáquio sobre Adela. Petronius se abre com Pilatos. Jesus diz que sua família lhe espera em Nazaré. Em Cafarnaum, Pedro questiona a presença do centurião Cornélius em sua casa.