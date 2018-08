Rede Record – Jesus – Maria Madalena pede para cavalgar e Shabaka fica preocupado

Tiago Menor chega e dá seu testemunho a favor de Jesus. Todos se voltam contra Efraim e começa uma discussão. Milagrosamente Jesus se livra e sai ileso. Maria de Betania fala sobre Jesus com Barrabás e Simão Zelote. Judas Tadeu agradece a Almáquio e Helena e deixa o palácio na companhia de Lázaro. O cozinheiro estranha ao ver o braço de Diana machucado. Maria Madalena, uma mulher linda e rica, se aproxima de Jerusalém com sua comitiva. Ela recebe a ajuda de Kesiah, sua serva. Shabaka, um treinador de gladiadores, e Susana, uma guerreira, seguem à frente, protegendo o grupo.

Adela atende mais um cliente e é vista por Barrabás. Maria Madalena pede para cavalgar e Shabaka fica preocupado. Maria avisa que seguirá para Cafarnaum para ficar perto de Jesus. Mirian diz que a acompanhará. Tiago Justo sente ciúmes de Jesus. Maria Madalena passa por Petronius e acaba caindo do cavalo. Ela se irrita com o oficial romano. Petronius descobre que Susana vai competir na corrida de bigas e a provoca. Caifás fala sobre a Páscoa com Pilatos. Helena se desespera ao ouvir Claudia falando sobre um pretendente.

Maria Madalena e sua comitiva chegam a Jerusalém. Susana e Shabaka vão até a hospedaria e são servidos por Nemestrino. Claudia recebe Maria Madalena no palácio. Petronius conversa com os outros soldados e fala mal dela. Claudia se espanta ao saber que Maria Madalena veio acompanhada de uma gladiadora. Petronius e os outros oficiais falam sobre Susana. Shabaka compra a hospedaria da cidade.



Malco acompanha seu tio, o paralítico Ami, até a caverna dos leprosos e doentes. Judas Tadeu fala da visita ao palácio. Edissa os observa, assustada. Deborah se mostra sentida com a ausência de sua mãe. Antipas retorna à Tiberíades. Judas Iscariotes defende João Batista. Maria Madalena chega ao salão real e é vista por todos. Petronius fica surpreso.



