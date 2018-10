Rede Record – Jesus – Maria Madalena se abre com Marta e Betânia

Cornélius e Goy reencontram Matheus. Jesus faz uma mulher cega voltar a enxergar e ajuda um casal de idosos. O Messias pede para João e Tiago buscarem um barco para que consiga falar melhor com as pessoas. Escondidas de Caifás, Livona ajuda Judite a procurar um homem para tentar engravidar. Barrabás se abre com Adela e nega ter feito mal à Maria Madalena. Efraim aconselha Asisa a procurar Mateus, mas ela se recusa. Enquanto voltam da rua do comércio, Gabriela e Yoná encontram Chaya, esposa de Jairo, e Talita, a filha deles com paralisia cerebral.



Simão Fariseu e Jairo avisam a um mensageiro de Antipas sobre Jesus. Chaya se recusa a dizer o nome de seu marido, mas Yoná e Gabriela descobrem que Jairo é o pai da menina. Lázaro chega em casa com Maria Madalena. Jesus liberta três endemoniados. Adela é surpreendida com a visita de Diana. Ajudada por Livona, Judite se junta às prostitutas. Ela fica tensa ao ser questionada por Gestas.



Maria Madalena se abre com Marta e Betânia. Diana pede perdão à Adela. Gestas se interessa por Judite, que se recusa a mostrar o rosto. Jesus é alertado para a quantidade de pessoas que o procuram. Petronius se recusa a libertar Adela. Livona procura por Judite. Gestas reconhece o bracelete que foi de sua mãe e acaba vendo o rosto de Judite. Tiago Maior e João reencontram Sula e Zebedeu. Gabriela fica feliz ao rever seu amado. Pedro questiona a filha ao vê-la na companhia de João.



Tiago Justo pede Deborah em casamento e ela tem um ataque de choro. João pede para conversar com Pedro, mas ele diz que não tem tempo agora. Antipas é avisado sobre a presença de Jesus em suas terras. Caifás vê Judite chegando em casa tarde da noite e a questiona. Asisa é surpreendida com a chegada de Mateus. Jairo encontra com Judas Iscariotes e o provoca. Na casa de Lázaro, Maria Madalena se apavora com a presença do Satanás. Caleb surpreende a todos e avisa que tem uma mensagem de João Batista para Jesus.



