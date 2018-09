Rede Record – Jesus – Maria Madalena vê os vultos de alguns homens

Nicodemos pede para falar com Jesus. Barrabás é surpreendido com a chegada do misterioso Goy. O forasteiro impede que façam mal ao romano Cornélius. Jesus recebe Nicodemos. Cornélius fica intrigado sem saber quem é Goy. Nicodemos fica impactado com os ensinamentos de Jesus. Simão Zelote agradece a Petronius pela ajuda que recebeu no passado. Jesus fala do poder da fé em Deus. Maria Madalena vê os vultos de alguns homens. Caifás reclama da atitude de Jesus no templo.



Judite pede para Livona beber o chá que preparou. Helena diz estar apaixonada por Judas Tadeu. Longinus os observam, escondido. Judite troca o copo trazido por Livona e entrega a Caifás. Judas Tadeu teme se encontrar novamente com Helena. Livona se surpreende ao ver que Caifás dormiu no lugar de Judite. Maria Madalena é atormentada por sete demônios. Nicodemos agradece por ter sido recebido por Jesus. Deborah pede para ficar em casa.



Sula e Asisa trocam provocações. Jesus diz que ninguém comerá o fruto da figueira. Deborah sai de casa e é seguida por Edissa. Tomé defende Jesus. Joana tenta pedir pela liberdade de João Batista, mas Pilatos não a escuta. Herodíade estranha a ausência de Judas Iscariotes e fala mal dele. Antipas elogia Salomé. Caifás e Anás dizem que Jesus deve ser morto. Nicodemos não concorda e pede a opinião de Tiago Justo, irmão do Messias.







Edissa vê Deborah se encontrando às escondidas com Caius. Cornélius agradece por Goy ter salvado sua vida. O estrangeiro misterioso pede para servi-lo. Herodíade vai até a prisão onde está João Batista e o provoca. Petronius pensa em Maria Madalena. Longinus chega e avisa que tem algo a dizer sobre Helena. Batista encara Herodíade, que o ameaça. Claudia estranha o comportamento de Maria Madalena. Ela vê Helena e a questiona. Pilatos descobre que a filha está se envolvendo com um cego judeu. Jesus encontra com Judas Tadeu. Pilatos manda matar o rapaz.



