Rede Record – Jesus – Nicodemos pede para ver Barrabás

Jesus ressuscita o jovem morto. A mãe do rapaz agradece ao Messias. Longinus e os outros soldados lutam contra os rebeldes. Chuza salva a vida do servo Hélio. Um dos rebeldes ameaçam Adela e Joana. Deborah diz aceitar se casar com Tiago Justo. Hélio e Chuza salvam Joana. Longinus consegue matar os rebeldes restantes. Adela é tentada pelo Satanás, mas devolve a joia que encontrou para Joana. Escondida, Edissa os observa. José de Arimatéia faz negócios com Pilatos. Claudia permite que Helena ajude os necessitados do Tanque de Betesda.



Possuída, Maria Madalena observa Petronius cavalgando. Lázaro vende mantimentos para Shabaka. Malco se nega a dar dinheiro para Ami gastar com prostitutas. Ami fica irritado. Malco dá em cima de Marta. Arimatéia fica triste ao ser perguntado sobre a esposa. Edissa come os restos de comida deixados durante o ataque à comitiva de Chuza. José de Arimatéia fala sobre sua esposa com Pilatos. Ele diz que ela se tornou impura. O pai de Deborah pede para falar com Caius. Jesus fala para seus discípulos. Petronius escuta a voz de Maria Madalena e fica perturbado.



Susana descobre que Lázaro abrigou Madalena. José de Arimatéia manda Caius se afastar de Deborah. Maria e Mirian levam alimento para Shaya e Talita. Jairo e Simão Fariseu planejam uma maneira de se aproximarem de Jesus para trai-lo. Laila desabafa com Sara sobre Simão Fariseu. Os discípulos de Jesus recebem as doações trazidas pelo povo. Nicodemos pede para ver Barrabás.



Pedro implica com Mateus. Barrabás nega ter feito mal à Maria Madalena. Susana e Lázaro não encontram Madalena. Dimas e Gestas dividem o ouro roubado. Joana se despede de Adela e lhe entrega um presenta para ajudar na libertação de Diana. Arimatéia oficializa o noivado de Deborah e Tiago Justo. Simão Fariseu convida Jesus e seus seguidores para comerem em sua casa.