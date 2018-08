Rede Record – Jesus – O Messias é observado por Satanás

Mesmo diante de todas as adversidades, Jesus segue pelo deserto. No Sinédrio de Jerusalém, Arimatéia, Caifás, Nicodemos e os outros criticam a chegada do governador romano. Antipas se humilha para receber Pilatos, que reclama de ter sido enviado para Jerusalém. Anás diz que precisa conquistar a confiança da autoridade romana. Mirian e o filho Tiago Menor visitam Maria. Pilatos manda Helena ficar longe dos judeus.







Maria se preocupa com a saúde de José. No deserto, Jesus se abriga em uma caverna. Anás e Caifás são mal recebidos por Pilatos. Chuza pede para Joana conter a raiva que sente por Herodíade. O soldado romano Caius observa Deborah. Joana conversa com Judite. Salomé apresenta Deborah para Helena. Petronius fica à espera de Cassandra. Jesus consegue matar um escorpião. Herodíade provoca Anás e critica João Batista. Herodíade manda Diana parar de servir aos convidados.







Deborah e Arimatéia descobrem que compraram uma pulseira roubada. Joana troca provocações com Herodíade. Petronius se aproxima de uma moça pensando se tratar de Cassandra. O cozinheiro Almáquio ajuda Diana a conseguir comida para sua mãe, Adela. Petronius descobre que sua irmã está afastada com lepra. José e Maria se lembram da chegada do Filho. Jesus encara um lobo no deserto. Tiago Menor, filho de Mirian, se lembra de Jesus sofrendo com os irmãos na infância.







Jesus consegue despistar o animal. O Messias é observado por Satanás. José e Maria se lembram da infância dos filhos. Chuza procura Pilatos e diz ter um problema. Na frente do palácio, Barrabás comenda um grupo de rebeldes que protestam contra a chegada de Pilatos. O governador romano ordena a morte de todos.