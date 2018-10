Rede Record – Jesus – O Messias pede a atenção dos apóstolos

Susana e Goy lutam com dois homens na hospedaria. Jesus fala aos seus seguidores. João e Gabriela se beijam. Os dois cegos são levados até o Messias. Asisa reclama do afastamento de Mateus. Maria apoia Tiago Justo. Jesus faz os dois homens cegos voltarem a enxergar. Barrabás conversa com Adela sobre seu plano de livrar os judeus da dívida com os romanos. Jairo tenta se explicar para Simão Fariseu e Efraim. Ami pede para Malco ir em sua crucificação.



Claudia discute com Pilatos. Mateus fica triste ao ver Asisa criticar Jesus. Pedro permite que os cegos passem a noite em sua casa. Em conversa com Caifás, Judite finge gostar de Livona. Os apóstolos conversam com Jesus em clima de harmonia. Edissa chega à Jerusalém. Efraim ofende Mateus. Pilatos recebe Cornélius e admira a sabedoria de Goy. O governante fica sabendo dos milagres feitos por Jesus. O Messias pede a atenção dos apóstolos.



Edissa procura por Deborah. Maria, Sula e Mirian percebem que Caifás irá celebrar o casamento de Tiago Justo. Deborah se abre com Helena e diz se sentir culpada. Edissa pede informações no palácio, mas é maltratada por Caius.