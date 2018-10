Rede Record – Jesus – Petronius promete proteger Maria Madalena

Tiago Justo convida os membros do Sinédrio para o casório. Asisa provoca Maria e Yoná. Deborah se abre com Helena e fala da culpa que sente por ter dado seu bebê. Edissa se abriga em uma caverna e acaba encontrando Cassandra, irmã de Petronius. Salomé marca novo encontro com Longinus. Querendo libertar Batista, Joana pensa no que poderá dar a Antipas. Adela fala com Diana sobre o encontro com Jesus.



Cassandra avisa que tem lepra, mas permite que Edissa fique na caverna. Petronius promete proteger Maria Madalena. Jesus diz que precisa continuar Sua Missão. Ele avisa que precisarão chegar até Gerasa. Tiago Maior alerta sobre o mal tempo no mar. Usando dois barcos, Jesus e seus apóstolos seguem avançando sobre as águas. Em uma caverna na região da Galileia, o Endemoniado Geraseno se debate, preso à correntes.



