Rede Record – Jesus – Pilatos condena Ami à crucificação

Jesus pede para Jairo leva-Lo até a menina. Maria fala sobre Tiago Justo com Deborah. Asisa descobre que Jairo procurou Jesus. Herodíade diz que a vida de Longinus está nas mãos de Salomé. Joana se prepara para entregar o presente a Antipas. Maria Madalena elogia Lázaro. Pilatos questiona Ami. Herodíade diz que Salomé deverá obedecê-la para salvar a vida de Longinus. Joana diz que chegou a hora do seu presente. Edissa toca as vestes de Jesus e Ele a questiona.



Joana presenteia Antipas com a água do rio Jordão. Jesus diz que fé de Edissa a curou. Chaya chora a morte de Talita. Pilatos diz que Ami será punido de acordo com a leis romanas. Jairo pede a ajuda de Jesus, mas Chaya avisa que Talita está morta. Jesus diz para ele ter fé. Herodíade presenteia o marido com um anel e diz abrir mão de seu desejo. Ela entrega uma bebida para Salomé. Pilatos condena Ami à crucificação. Cornélius e Goy se hospedam no estabelecimento de Shabaka.



Asisa e Simão Fariseu ficam surpresos ao saberem que Jairo tem uma filha. Tiago Justo se posiciona contra Jesus. O Messias diz que Talita apenas dorme. Algumas pessoas duvidam. Ami implora para não ser crucificado. Jesus ressuscita a menina Talita. Bêbada, Salomé oferece um pedido a Antipas, que pede para a menina dançar para ele. Herodíade fica satisfeita.



Salomé inicia uma dança sensual. Joana estranha o comportamento da jovem. Barrabás e Goy se reencontram. Na prisão, João Batista ora a Deus. Fascinado, Antipas aplaude Salomé e a concede um desejo. Ela pede a cabeça de João Batista em uma bandeja.