Rede Record – Jesus – Pilatos diz que será obrigado a devolver o corbã dos judeus

Jesus fica satisfeito com o posicionamento de Pedro. Zebedeu estranha a presença do centurião na casa de Sara. Pilatos recebe uma mensagem do imperador de Roma. Adela tenta amolecer o coração de Barrabás. Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. O centurião deixa a casa de Sara. Lázaro fala sobre Susana com suas irmãs. Shabaka aconselha a filha.



Pilatos diz que será obrigado a devolver o corbã dos judeus. Cassandra e Edissa falam sobre seus passados. Joana estranha o comportamento de Judite. Livona se apavora ao ser questionada por Gestas sobre a esposa de Levi. Claudia aconselha Pilatos a devolver o tesouro sagrado dos judeus. Os apóstolos ficam chocados ao ouvirem Jesus dizer que será morto.



Pilatos pede para chamarem Caifás. Tiago Justo não gosta de ver Abel conversando com Deborah. Pedro insiste para Jesus desistir de se entregar a quem Lhe fará mal. O Messias percebe a presença de Satanás ao lado do apóstolo e o enfrenta.



