Rede Record – Jesus – Pilatos pede para falar com Helena

Sara é curada, milagrosamente, por Jesus. Pedro fica emocionado. Sara diz que quer comemorar. Em conversa com Pilatos, Claudia finge acreditar que Judas Tadeu esteja morto. Shabaka evita um confronto com Barrabás, mas Susana o defende. Gabriela leva Yoná para conhecer a cidade. As pessoas ficam impactadas com as palavras de Jesus. Susana dá uma lição em Barrabás. Yoná não dá atenção a Natanael. Simão Zelote alerta Jesus dizendo ter uma multidão do lado de fora.



Maria Madalena descobre que Petronius não matou Judas Tadeu e fica impressionada ao saber dos milagres do Messias. Iscariotes procura por Jesus. Laila diz que Asisa reclama de barriga cheia. Tomé pede perdão a seu pai. Mateus se sente culpado por trabalhar para os romanos. Jairo é avisado sobre a chegada de Jesus. Tiago Justo promete lealdade a Caifás. Asisa não trata Mateus bem. Jairo fica irritado. Diana fica perturbada com algumas lembranças e tenta cortar o próprio braço.



Caius reclama de Deborah. Longinus dá em cima de Marta. Maria Betânia acha graça. Lázaro elogia a coragem de Susana. Deborah se abre com Helena e diz que pode estar grávida. Tomé se despede dos familiares. Em Cafarnaum, todos comemoram com Sara. Pilatos pede para falar com Helena. Maria Madalena pede perdão a Petronius. Pedro sente ciúmes de Gabriela com João. Judas Iscariotes conhece Jesus.



