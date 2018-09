Rede Record – Jesus – Pilatos provoca Maria Madalena

Shabaka torce por Susana. Chuza mente para Joana e diz que não apostou na corrida. Helena não dá atenção para o pretendente. Adela fica horrorizada ao ver um competidor batendo em Susana. A serva Zilla assiste a corrida ao lado de Judas Tadeu. Zelote desconfia que o irmão fez algo contra Petronius. Pilatos provoca Maria Madalena. Milagrosamente, Jesus faz com que uma mulher manca volte a andar normalmente. Caius beija Deborah, calorosamente. Chuza se irrita ao saber que Hélio foi roubado. Livona se deita com Caifás. Os competidores disputam a corrida. Shabaka se preocupa com Susana.



A roda da biga de Petronius começa a ceder. Marta ajuda na arrumação da hospedaria. Petronius faz com que um dos competidores seja jogado nas arquibancadas. Maria Madalena diz que Susana ainda está na briga. Arimatéia procura por Deborah. Helena foge para se encontrar com Judas Tadeu. Deborah se mostra procupada por ter se entregado a Caius, que a ilude. Sula consegue acudir Sara. Asisa se irrita ao ver Laila e Mateus indo ao encontro de Jesus. Jairo diz não confiar no Messias. Várias pessoas se aproximam pedindo a ajuda de Jesus, que faz novos milagres. Deborah volta para casa e se mostra arrependida.Edissa vê a menina e foge.



Jesus ajuda as pessoas. Jairo diz que isso é coisa do demônio. Livona se levanta ao lado de Caifás, satisfeita. Jairo e Simão Fariseu não acreditam em Jesus. Zelote percebe que Barrabás sabotou a biga de Petronius. Susana consegue resistir ao ataque do oficial romano e segue na corrida. A roda da biga de Petronius se desprende e vai na direção da arquibancada. Helena se aproxima de Judas Tadeu e grita, desesperada, ao ver a roda indo na direção do rapaz cego.