Rede Record – Jesus – Salomé encontra com João Batista no rio

Chuza pede para Pilatos repensar a ordem. O governador romano manda Caifás e Anás retirarem os rebeldes de lá. Jesus caminha pelo deserto, faminto e cansado. Ele é surpreendido com uma chuva apenas no local que está. Pilatos ordena que retirem todos os rebeldes da frente do palácio. Em Nazaré, José beija Maria. Anás e Caifás avistam Barrabás comandando os rebeldes. Eles decidem reunir os membros do Sinédrio. Dimas e Gestas avistam Diana levando comida para fora do palácio. Zelote tenta alertar Barrabás para o perigo.







Batista discute com um fariseu. Jesus tenta se proteger de uma tempestade de areia. Arimatéia sofre com as lembranças da esposa Edissa. Malco chama Arimatéia para uma reunião. Diana leva alimento para sua mãe, Adela. Arimatéia discute com Anás e Caifás. Claudia e Helena são recebidas por Joana, que diz a verdade sobre Herodíade. Pilatos se irrita por ainda ouvir gritos na entrada do palácio. Petronius enfrenta Barrabás e descobre que é o filho do rebelde Isaque.



No deserto, Jesus tenta se proteger da tempestade de areia. Barrabás oferece o próprio pescoço a Petronius. O restante dos rebeldes faz o mesmo. Na volta para Tiberíades, Salomé pede para banhar-se no Jordão. José conversa com a filha Yoná e diz que está chegando sua hora.



A tempestade de areia começa a acalmar. Salomé encontra com João Batista no rio. Herodíade chega e tenta distrair Batista. André e Filipe notam sua ausência. Herodíade tenta seduzir João Batista e finge que foi atacada por ele. Antipas e seu comandante, Heitor, chegam ao local e ameaçam o rapaz.