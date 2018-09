Rede Record – Jesus – Salomé esconde de sua mãe as cartas misteriosas que recebeu

Sara diz que Jesus pode ajudar Goy. Adela reconhece os filhos. Deborah flagra Caius dando em cima da serva Diana. Efraim fica desconfiado ao ver Jairo acompanhando Laila. Jesus fala para seus seguidores. Chuza avisa a Pilatos que partirá para Tiberíades. Ele conta que Joana pedirá pela liberdade de João Batista. Petronius os alertam sobre possíveis ataques de ladrões e rebeldes no caminho. Longinus se oferece para acompanha-los. Claudia avisa à Diana que conseguiu libertar Adela. Salomé esconde de sua mãe as cartas que recebeu misteriosamente. Madalena se abre com Lázaro e diz que não lembra das coisas que tem feito.



Gestas fica impactado depois do encontro com Adela. Deborah discute com Caius e é contida por Helena. Anás estranha a alegria de Caifás. Judite fala da noite que teve com o estranho. Cornélius encontra Maria e avisa que Goy está paralisado. As pessoas ficam impactadas com as palavras do Messias.



Deborah reclama de Caius e se mostra arrependida de ter dado sua criança. Helena a aconselha a dizer a verdade para Tiago Justo. O rapaz é aconselhado por Nicodemos. Caius diz saber a real intenção de Longinus em acompanhar a comitiva de Chuza até a cidade de Herodíade. Irritado, Gestas procura Adela e diz saber da verdade. Cornélius procura Jesus. Efraim reclama da conduta das filhas. Gestas não compreende Adela e sai furioso. Sara e Gabriela cuidam de Goy. Adela conversa com Diana e diz que vai procurar Jesus.



Gestas diz a verdade para Dimas sobre Adela e eles brigam. Laila fica triste com a frieza de Simão Fariseu. José de Arimatéia aconselha Deborah. Judite sente um cheiro estranho em Caifás e o questiona. Dimas procura Adela, mas fica decepcionado ao descobrir que ela deixou a cidade. A comitiva de Chuza parte para Tiberíades. Joana vê Adela caminhando sozinha e a convida para se juntar a eles. Cornélius encontra Jesus e fala do estado de saúde de Goy.



