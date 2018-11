Rede Record – Jesus – Salomé pede para ser batizada no Rio Jordão

Joana explica o motivo da morte de João Batista para Jesus. Maria tenta apoiar Tiago Justo, mas ele pede para ficar sozinho. Caifás explica que comprou a serva Temina para usá-la como espiã no palácio de Pilatos. Jesus navega, sozinho. Pilatos reclama da demora de Deborah no palácio. A jovem se sente envergonhada. Petronius e Maria Madalena se beijam. Jairo consola Laila pela morte de Efraim. Simão Fariseu estranha. Jesus se lembra de João Batista. Antipas e Herodíade discutem diante do desaparecimento de Salomé. Jesus faz um novo milagre. Ele cura um idoso surdo. Em duplas, os apóstolos seguem em suas missões. Simão Zelote e Judas Tadeu se ajudam para atravessarem um riacho. Pedro acha graça ao ver uma fruta cair na cabeça de Mateus.



Observados pelo Satanás, um grupo de judeus se irritam com as palavras de Natanael e Tiago Menor. João e André se banham no rio Jordão. Tiago Maior e Filipe são expulsos da sinagoga por um grupo de Fariseus. Judas Iscariotes caminha, irritado, ao lado de Tomé. Alguns dias se passam. Judas Tadeu e Simão Zelote encontram com Cassandra em uma caverna. Petronius fala com Maria Madalena sobre sua irmã. Maria e Miriam retornam para Cafarnaum. Jesus fala da procura de Sara pela dracma perdida para exemplificar sua preocupação com os pecadores. Natanael e Tiago Menor agradecem a acolhida de um judeu. Tomé e Judas Iscariotes encontram com Joana e descobrem que João Batista foi assassinado.



Maria conta que seu filho não casou com Deborah. Tiago Justo bebe para afogar a mágoa. Zaqueu compra uma joia de Dimas e Gestas. Tiago Justo vê Caius na hospedaria e lhe acerta um soco. Edissa e Arimatéia consolam Deborah. Caifás explode de raiva ao saber que Edissa foi curada por Jesus. Barrabás dá em cima de Adela e se surpreende ao ver Maria Madalena. André e João batizam algumas pessoas no rio Jordão. Salomé se aproxima e pede para ser batizada. Ela revela ter sido a responsável pela morte de João Batista. Um publicano exige que Pedro e Mateus paguem impostos. Judas Tadeu e Simão Zelote se surpreendem ao descobrirem que Cassandra é irmão de Petronius.