Rede Record – Jesus – Satanás diverte-se diante da briga de Caius e Tiago Justo

Cassandra é curada por Simão Zelote e Judas Tadeu. Satanás diverte-se diante da briga de Caius e Tiago Justo. Barrabás questiona Maria Madalena, que, possuída, o enfrenta. Salomé é daendida por alguns Judeus e João vai atrás dela. Mateus fala de seu encontro com Jesus e é liberado pelo publicano. Shabaka e Susana separam uma briga de Tiago Justo e Caius. Caifás pede para José de Arimatéia apresentar uma serva Temina à Cláudia. Cassandra agradece a ajuda de Simão Zelote e Judas Tadeu.



Tiago Maior e Filipe são obrigados por soldados romanos a puxar uma carça. Iscariotes e Tomé falam com Joana sobre suas transformações. Sula fica feliz ao saber que seus filhos farão milagres. Tiago Maior e Filipe são liberados pelos soldados. João se mostra preocupado com Salomé. Cornélius e Goy retornam à Cafarnaum. Antipas e Herodíade se surpreendem ao saberem que está João está batizando como pessoas no rio Jordão.



Malco visita Ami na prisão. Pilatos fala sobre o seu plano de construção de aquedutos em Jerusalém. Cláudia aceita Temina como serva pessoal. Adela pede para Barrabás não tentar influenciar Diana. Petronius encontra Maria Madalena possuída.