Rede Record – Jesus – Satanás se aproxima de Antipas

Satanás se aproxima de Antipas. Herodíade o provoca. Ele ordena que Heitor traga a cabeça de João Batista em uma bandeja. Barrabás tenta despistar Goy. Talita consegue falar e comer sozinha. Jairo agradece a Jesus e diz que jamais abandonará a família. João Batista se emociona ao lembrar de Jesus. Maria Madalena e Susana desistem de sacrificar algum animal no templo. Helena sofre ao saber da punição de Ami.



Se sentindo culpado, Heitor vai ao encontro de João Batista. Satanás fala ao ouvido de Salomé. Herodíade sorri, satisfeita. Antipas é perturbado pelo demônio. Joana fica revoltada. Antipas se enfurece. Heitor manda João Batista ajoelhar-se e desembainha a espada. Curada, Edissa se banha, emocionada. Heitor assassina João Batista. Edissa agradece a Deus.



Talita pergunta se Jairo vai morar com ela. Adela reencontra Diana e Livona. Jairo diz que precisará voltar a Cafarnaum. Chaya fica decepcionada. Adela agradece o apoio de Diana. Livona diz não confiar na irmã. Antipas questiona Heitor sobre a cabeça de Batista. Jesus ora ao Senhor. A cabeça de João Batista é entregue em uma bandeja.



Sob o olhar do Satanás, Herodíade sorri, satisfeita. Sara e Gabriela preparam o jantar dos apóstolos. Edissa fica surpresa ao ouvir João e Tiago Maior falando sobre José de Arimatéia. Dois cegos seguem procurando por Jesus. Edissa descobre que Deborah se casará. Maria pede para falar com Tiago Justo. Efraim deixa Jairo na saia justa. Malco é avisado sobre a condenação de Ami. Barrabás pede para se esconder no quarto de Adela. Susana é desrespeitada por alguns clientes da hospedaria.