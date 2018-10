Rede Record – Jesus – Satanás sussurra ao ouvido de Ami

Jesus aceita o convite de Simão Fariseu. Natanael desconfia. Pedro avisa que visitará os familiares. Sara dá conselhos à Gabriela. Simão manda Laila servir as sobras para Jesus e os seguidores. Detida com um objeto valioso, Adela é levada até Cornélius. Nicodemos fala sobre Barrabás com Anás e Caifás. Adela fala sobre Jesus e desperta a atenção de Goy e Cornélius.



A comitiva de Chuza é recebida por Antipas e Herodíade. Jairo e Simão Fariseu tratam Jesus com falsidade. Cornélius liberta Adela. Adela esbarra em Pedro nas ruas e pergunta sobre o Messias. Deborah se mostra culpada. Anás e Caifás discutem com Nicodemos. Longinus e Hélio ficam de olho em Salomé.



Pedro destrata Adela. O Satanás sussurra no ouvido dela, mas a mãe de Diana segue em busca de Jesus. Tomé resiste à tentação do Satanás. Claudia e Helena seguem para o Tanque de Betesda para ajudar os mais necessitados e são questionadas por Pilatos. Em conversa com José de Arimatéia, Deborah diz entender sua mãe Edissa. Pilatos ordena que Caius acompanhe Claudia e Helena até o Tanque de Betesda. Dimas compra uma roupa de soldado com um oficial romano. Maria e Mirian descobrem que Jairo é pai de Talita.



Asisa faz um escândalo diante de Jesus. Sob a vigilância de Caius, Helena e Claudia distribuem moedas para os mais necessitados. Ami mente e pede mais moedas para distribuir aos necessitados de locais mais distantes. O Satanás sussurra ao ouvido de Ami, que guarda todas as moedas. Vestido de soldado romano, Dimas avisa que encontrará a irmã.



Joana pede à Herodíade para ver João Batista. Petronius diz que ainda não pode libertar Barrabás. Dimas procura por Diana no palácio. Adela chega até a casa de Laila e se joga aos pés de Jesus. Simão Fariseu e Jairo ordenam que ela deixe o local.