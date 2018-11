Rede Record – Jesus – Tiago Justo ouve Judas Tadeu falando de Jesus

Diana levanta e agradece a ajuda de Almáquio e Tomé. Deborah se sente culpada pela prisão de Tiago Justo. Simão Fariseu indica a direção certa para Lázaro e Susana. Antipas se preocupa com o desaparecimento de Salomé. Natanael e Tiago Menor são expulsos da cidade por alguns fariseus. Tiago Justo ouve Judas Tadeu falando de Jesus. Caius dá notícias a Petronius. Herodíade exige que João e André sejam assassinados. Caius exige que Adela o sirva. Escondido, Barrabás os observa.



Cassandra reencontra Petronius. Lázaro e Susana conseguem encontrar Jesus. Adela tenta controlar Caius e ajuda a cuidar de seus ferimentos. Longinus se despede de Susana E Lázaro. Possuída, Maria Madalena consegue se soltar das correntes e corre em direção a um precipício. Jesus então ordena que ela pare. Antipas ameaça devolver Herodíade para seu reino de origem. Petronius agradece por Simão Zelote ter curado Cassandra. Jesus expulsa os demônios de Maria Madalena, libertando-a. Petronius tenta recompensar Simão Zelote, mas o apóstolo não aceita as moedas.



Observada por Barrabás, Adela dispensa Caius. Petronius aconselha helena a não se aproximar novamente de Judas Tadeu. Pilatos conversa com Chuza sobre seu plano de construir aquedutos. João e André permanecem presos. Sula se preocupa com os filhos. Agradecida, Maria Madalena pede para seguir Jesus. Susana e Lázaro falam sobre ela. Simão Zelote e Judas Tadeu são bem recebidos por Shabaka. Zelote flerta com Betânia. Malco se abre com Marta e descobre que Tadeu visitou seu tio. Arrependido, Ami ora a Deus. Cassandra agradece o cuidado de Joana. Diana fica perturbada com a presença de Satanás e pede ajuda a Judas Iscariotes e Tomé.