Rede Record – Jesus – Tomé pede para ser um dos discípulos de Jesus

Judas Iscariotes pede para seguir Jesus. Pilatos diz que Helena o entenderá um dia. Petronius e Maria Madalena se beijam. Ami conhece Edissa. Tiago diz para Deborah não dá atenção ao que Jesus diz. Em conversa com André, Pedro diz não ter gostado de Judas Iscariotes. João fala sobre Gabriela com Tiago Maior. Sara aconselha a neta. Petronius fala sobre a irmã Cassandra com Madalena. Gabriela fala sobre João com Yoná. Caifás diz que o fabricante de tecidos, Levi, está lhe devendo e pede para Malco dar uma lição nele.



Petronius flagra Madalena deitada com Barrabás. Ela não entende como foi parar ali. Tiago Justo se coloca à disposição de Deborah. Jairo se mostra impiedoso ao ver um leproso ser expulso da cidade. Maria se recorda de quando foi humilhada. João e Tiago Maior saem para pescar. Madalena é perturbada pelos Sete Demônios e ofende Kesiah. Petronius treina com ódio. Caifás incrimina Levi, que é condenado ao apedrejamento. Arimatéia insinua que o fabricante de tecidos é inocente. Livona fica assustada ao saber da atitude de Caifás.



Tomé pede para ser um dos discípulos de Jesus. Caius e Longinus estranham a fúria de Petronius. Caifás confisca os bens de Levi. Livona é surpreendida ao saber que Judite arrumou uma nova serva, Basya. Zaqueu fala sobre Deborah e surpreende Arimatéia. Joana e Hélio veem Maria Madalena possuída pelo demônio, grudada no teto do palácio.



Livona é expulsa de casa e diz estar grávida. Cláudia se surpreende ao saber que a amiga estava possuída. Diana vê Maria Madalena boiando, de barriga para baixo, na piscina do palácio. O leproso que foi expulso da cidade implora pela ajuda de Jesus.



