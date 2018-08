Rejane Dias lança candidatura em Picos

A deputada federal Rejane Dias (PT) lançou a sua candidatura a reeleição na noite da quinta-feira, 23, em Picos em meio a militância e eleitores. Diversas caravanas da região compareceram ao evento organizado pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e realizado no restaurante Gaudêncio. Não apenas petistas, mas representantes de outras siglas estiveram por lá.

Em entrevista a deputada lembrou que foi bem votada em Picos no último pleito e citou as suas realizações à frente da Secretaria Estadual de Educação, pasta que administrou pelos últimos três anos e meio. “Eu quero aproveitar para agradecer os nossos colaboradores, amigos que vieram de toda a região. Fui a mais votada e imagina o tamanho da responsabilidade de corresponder com a expectativa da população”, declarou.

A candidata comentou que esse pleito será diferente dos demais pleitos, pois o eleitor está de olho nos postulantes aos cargos públicos. Ela não respondeu se, caso eleita, ocupará de fato o mandato como deputada federal, ou retomará a chefia na Secretaria Estadual de Educação.

Rejane Dias integra a coligação “A Vitória com a força do povo II”, formada pelos partidos do PT, MDB, PP, PTB, PCdoB, PR, PDT e PSD.

Fonte: Folha Atual

