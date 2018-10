Renê marca em vitória do Flamengo contra o Corinthians

O trauma recente no Flamengo pela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil ficou no passado. Ao menos na noite desta sexta-feira (5). Em Itaquera, o Rubro-negro bateu os donos da casa por 3 a 0, na maior derrota corintiana na história de seu novo estádio. Os gols foram de Lucas Paquetá, ambos no segundo tempo e em cima de falhas da defesa alvinegra. O lateral Renê fechou o placar nos acréscimos. Ao lado de Paquetá, Vitinho foi outro nome importante na equipe carioca e fez a melhor atuação desde que foi anunciado como a maior contratação da história do clube.

O resultado colocou o Flamengo momentaneamente na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. O Corinthians, que começa a decidir a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no meio de semana, está em 9º lugar, com 35 pontos somados.

Pelo Brasileirão, os times voltam a campo apenas no dia 13 de outubro, em um sábado de clássicos. No Maracanã, Fla-Flu, às 17h. Já no Pacaembu, às 19h, Santos e Corinthians.

Vital, Douglas, Clayson…Corinthians mal de pontaria

A primeira etapa foi de maior domínio do Flamengo, com posse de bola e chances de perigo, mas o Corinthians é que acabou por ter as melhores ocasiões. Em bola entregada por Willian Arão, a oportunidade se desenhou para Vital e depois Douglas, que não bateram bem e pararam em César. Clayson, anteriormente, já tinha desperdiçado uma ótima chance.

Camisa e mosaico para Ayrton Senna

Sucesso de vendas na semana em que foi lançada, a camisa corintiana em homenagem à Ayrton Senna, com as cores da Lotus, foi utilizada pela primeira vez contra o Flamengo. Para aumentar o clamor pelo ex-piloto e herói brasileiro, um mosaico com os dizeres Senna Sempre foi aberto em Itaquera, no setor Leste.

Vitinho cobra falta e quase marca para o Flamengo

Ainda longe de cair nas graças da torcida, o atacante Vitinho se apresentou de forma positiva na etapa inicial. O reforço mais caro da história do Flamengo chegou perto de marcar por duas oportunidades seguidas. A primeira foi aos 24min, quando cobrou falta com categoria. Cássio apenas torceu para que a bola não entrasse.

Romero erra drible e por pouco não causa gol de Vitinho

O Flamengo até pressionava, mas uma das melhores chances saiu quando Romero tentou dar uma caneta em Everton Ribeiro e perdeu a bola aos 26min. A torcida do Corinthians suou frio. A bola chegou até Vitinho, que bateu colocado por cima do ângulo esquerdo de Cássio. Foi o suficiente para os torcedores rubro-negros se empolgarem na Arena e serem abafados pelos gritos de “Eliminado!”, em referência ao encontro recente dos times pela semifinal da Copa do Brasil.

Paquetá abre o placar para o Flamengo no estilo centroavante

O segundo tempo manteve o desenho dos primeiros 45 minutos. O Flamengo era superior no setor de meio de campo e tentava chegar com perigo. A jogada do gol, no entanto, veio em cobrança de escanteio de Vitinho aos 14min. Paquetá subiu mais do que a defesa do Corinthians e cabeceou com categoria para estufar a rede de Cássio.

Abalado, Corinthians sofre nova pane defensiva e Paquetá amplia

O Flamengo conseguiu ampliar o placar rapidamente. O Corinthians sentiu o gol e voltou a falhar em nova cobrança de escanteio de Vitinho aos 20min. Uribe raspou na primeira trave, a defesa não cortou e Lucas Paquetá apareceu livre na pequena área para arrematar. 2 a 0 para festa do Rubro-negro carioca em Itaquera.

Dificuldades reaparecem em último teste corintiano

Depois de Jair falar em ganho de confiança no empate sem gols com o América-MG, o Corinthians esperava por uma apresentação convincente com o Flamengo para afirmar o time para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Sem conseguirem ser criativos, os corintianos também tiveram dificuldades na bola aérea defensiva. Gabriel, o novo reserva de Fagner, sofreu na lateral direita.

Corinthians ganha desfalques para pegar o Santos

Pendurados, o zagueiro Henrique e o atacante Romero se tornaram desfalques de Jair Ventura no fim de semana. Ambos receberam cartões amarelos contra o Flamengo e ficarão de fora do clássico com o Santos, no sábado (13), às 19h (de Brasília). Por outro lado, a volta de Fagner é uma possibilidade.

Fiel enche Arena, zomba Fla e grita “quarta-feira”

Com mais de 41 mil torcedores, a Arena Corinthians voltou a ficar cheia no Brasileirão para o reencontro com o Flamengo. Com a autoestima fortalecida pela vaga na final da Copa do Brasil, a Fiel pediu “Pedrinho” e chegou a zombar os visitantes com grito de “eliminado”, no começo e no fim do jogo. Com a derrota já consolidada, os gritos passaram a ser de “quarta-feira”, em menção à decisão com o Cruzeiro.

O Corinthians sofre o seu maior revés em Itaquera. Antes, em 14 derrotas, nunca o time alvinegro só havia perdido por no máximo dois gols de diferença. — Diego Salgado (@diegosalgado7) 6 de outubro de 2018

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 3 FLAMENGO

Data: 05/10/2018 (Sexta-feira)

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Luciano Roggenbaum e Luiz H Souza Santos Renesto (ambos PR)

Público: 41.693 pagantes

Renda: R$ 1.381.719,00

Cartões amarelos: Romero e Henrique (Corinthians); César (Flamengo)

Gols: Lucas Paquetá, aos 14min de 20min do segundo tempo; Renê, aos 46min do segundo tempo

CORINTHIANS

Cássio; Gabriel, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Douglas (Emerson Sheik) e Ralf (Danilo); Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson (Pedrinho)

Treinador: Jair Ventura

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Rodinei) e Vitinho (Piris da Motta); Uribe (Geuvânio)

Treinador: Dorival Júnior

Fonte: UOL

A notícia Renê marca em vitória do Flamengo contra o Corinthians apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.