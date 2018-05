Representantes da secretaria de educação de Fronteiras participam de formação do PNAIC em Teresina

Representantes da secretaria municipal de educação de Fronteiras, participaram dia 21 e 22 de maio, de uma formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em Teresina. Educadores do ensino infantil e médio do município participaram da formação.

As formações do PNAIC se caracterizam como um compromisso assumido pelos governos federal, dos estados e municípios com o intuito de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

A formadora que representou a categoria de ensino infantil do município foi Antônia Leiane. O ensino fundamental de 1º ao 3º ano foi representado pelos educadores Antônia Islândia e Augusto Soares. Já o programa Novo Mais Educação, de Fronteiras foi representado pela educadora Francireza da Silva.A prefeitura municipal de Fronteiras, através da secretaria de educação deram todo o suporte necessário para que os educadores pudessem participar dessa formação.







A formação do dia 21, foi conduzida com base na temática de Estudo e Análise dos Direitos de Aprendizagem e as Competências Específicas de Matemática na BNCC. Já no dia 22, a formação abordou temas como o ensino da ação de ler e suas contradições, habilidades, atitudes e valores de um leitor competente.

A formação contou com acompanhamento pedagógico matemático PNME- PNAIC, que abordou a natureza do conhecimento matemático na construção da Cidadania/PCN. Também aconteceram diversas oficinas. O momento da formação matemática, foi conduzido pela palestrante Náldia Paula.

