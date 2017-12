Rodovia da Morte: homem morre após colisão de carro e moto na BR-135

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo Siena resultou na morte de Elizeu Souza Louzeiro Filho, 49 anos, nesta segunda-feira (04/12). O acidente foi registrado na BR 135, entre os municípios de Cristalândia e Corrente, no Sul do Piauí

Testemunhas afirmam que a moto pilotada por Elizeu foi atingido por trás pelo veículo e foi lançado a vários metros do local do impacto.

Com a colisão, a vítima ficou gravemente ferida e faleceu no local do acidente. Ele era natural de Cristalândia e seu corpo foi encaminhado ao hospital para que em seguida fosse liberado para família providenciar o sepultamento.

Conhecida como ‘Rodovia da Morte’, a BR-135 já soma quase 50 óbitos no ano de 2017 provocadas por acidentes ocasionados pela más condições da rodovia, falta de sinalização, falta e acostamento, e outros problemas, cujas soluções ainda estão longe de serem colocadas em prática.

