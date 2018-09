Romeiros de Teresina morrem em acidente de ônibus no Ceará

Um acidente com um ônibus de romeiros deixou o saldo de duas pessoas mortas e cerca de 30 feridos por volta das 22h30 deste sábado na CE-060 que liga os municípios de Caririaçu e Lavras da Mangabeira. O motorista do coletivo sobrou na chamada Curva do Cotovelo no Sítio Genipapeiro em Caririaçu, perdeu o controle de direção e tombou às margens da rodovia estadual após passar a barra de proteção na descida da Serra de São Pedro.

Os passageiros são romeiros de Timom (MA) que tinham passado por Juazeiro do Norte após percorrerem mais de 590 Km e seguiam na direção de Canindé onde ocorrem os festejos em louvor a São Francisco. Segundo o Sargento Jusceildo, que esteve no local à frente de uma viatura do Destacamento de Caririaçu, foiu feita toda uma mobilização. Em pouco tempo ali estavam militares do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU e das secretarias de saúde de municípios próximos.

De acordo com o site O Povo, as vítimas fatais foram identificadas como José Viana da Silva, 70, natural do Maranhão, e Cosme Marques da Silva, 61. Os dois moravam em Teresina.

Ele disse ter sido um fim de noite e madrugada de intensa correria quando médicos e enfermeiros que estavam de folga foram ao trabalho ajudar no processo de triagem. Somente as ambulâncias do SAMU transferiram 11 pacientes para o Hospital Regional do Cariri alguns com traumas abdominais e de tórax. Passageiros que receberam alta e não tinham para onde ir foram acolhidos em residências de voluntários no município de Caririaçu.

