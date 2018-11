‘Safári do Criança Feliz’ leva diversão para usuários em Jacobina do Piauí

Os usuários assistidos pelo programa Criança Feliz do município de Jacobina do Piauí, tiveram uma manhã de muitas brincadeiras e diversão neste sábado, 03. O evento foi promovido Prefeitura Municipal através do Secretaria de Assistência Social e CRAS.

O encontro, que aconteceu, também, em comemoração ao dia da criança, teve como tema ‘Safári do Criança Feliz’, que desenvolveu com os pequeninos diversas brincadeiras educativas, que promoveram além da diversão, interação e estímulo ao raciocínio. Foi também montado um pula pula que fez a alegria dos usuários.

O coordenador do CRAS, Valdete Aquino, falou sobre o importância da ação. “Estamos promovendo mais um encontro do programa, um momento especial, principalmente, para as crianças que são acompanhadas pelo mesmo, pois além das visitas domiciliares, é realizado esse momento de interação entre elas, e tudo isso é importante para garantir que tenham um crescimento mais adequado, fazendo com que o desenvolvimento infantil seja de melhor qualidade”, disse.

A psicóloga, do CRAS, Amanda Airan, falou sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança. “É necessário que os pais compreendam a importância da brincadeira na primeira infância, pois, principalmente, nos anos iniciais ajuda a criança a se desenvolver, auxiliando na parte cognitiva, intelectual, psicomotora e se caso ela tenha algum atraso na infância, vai manifestar, então é realmente essencial, pois, tanto é importante para seu desenvolvimento, quanto para identificar algum problema que as criança possa ter”, explicou.

Após as atividades lúdicas, foi servido um lanche e distribuído lembrancinhas para os participantes.

Além dos usuários, estavam presentes no evento, a supervisora e as visitadoras do programa, bem como, a secretária de Assistência Social, Rejane Sousa e demais funcionários da pasta.

