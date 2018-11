Salão de Livros do Vale do Guaribas é lançado em Picos; confira a programação

Com a participação do prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima (PT), a sexta edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas, SaliVaG, foi lançada na noite de ontem, dia 12 de novembro, e contou com a participação de um público expressivo, além de autoridades do município. A solenidade de lançamento do SaliVaG foi realizada no Rotary Club. O evento é uma idealização da Prefeitura de Picos, por meio da Secretaria de Educação.

A família da professora Ricardina de Castro Neiva, homenageada desta edição e uma das primeiras professoras a lecionar nas escolas de Picos recebeu com louvor a homenagem. “Recebemos com viva alegria a homenagem que a Prefeitura de Picos por meio da Secretaria de Educação presta à memória de minha avó. Para nós é uma alegria imensa fazer parte desse evento tão grandioso e que traz cultura para nossa cidade. E o evento acontecer na escola que leva o nome dela é mais gratificante ainda”. Disse Expedito Neiva, neto da homenageada.

“Quando começamos um projeto, temos receio de não superar as expectativas. Fizemos o primeiro e graças a Deus a cidade de Picos abraçou a ideia de tal maneira que a cada edição que realizamos temos um público maior que a edição anterior. E isso nos enche de orgulho. Saber que estamos levando um pouco de cultura ao povo de Picos e região só nos dar força pra seguir com o projeto”. Ressaltou o prefeito, Padre Walmir Lima.

O Salão do Livros do Vale do Guaribas é realizado com feira de livros, palestras, apresentações culturais, Circo das Letras e exposições e já faz parte do calendário do município. O evento, que está previsto para acontecer do dia 28 de novembro até o dia 02 de dezembro, está em sua 6° edição e traz uma novidade para este ano, o primeiro soletrando das escolas municipais de Picos.

Desde o mês de maio 30 escolas do Fundamental II estão trabalhando, dentro de sala de aula, o projeto Soletrando nas escolas, com 5 livros relacionados à competição. Uma outra novidade desta edição é o projeto da Academia Municipal Estudantil de Letras de Picos, Amelp, onde 50 alunos de 5 escolas vão apresentar trabalhos realizados ao longo do ano.

“Esta edição é muito especial para nós, pelos projetos que estamos desenvolvendo ao longo do ano. São projetos que incentivam a leitura e a aprendizagem de nossos alunos. E estamos felizes, vai ser um grande evento, não tenho dúvida”. Lembrou a Secretária de Educação de Picos, Rosilene Monteiro.

Uma nova escola será empossada e mais 10 alunos vão fazer parte da Amelp. A solenidade vai acontecer no último dia do evento, 02 de dezembro e os alunos da Escola Municipal Helvídio Nunes de Barros, do povoado de Fátima do Piauí vão fazer parte da academia.

Os interessados em participar do evento devem procurar a Secretaria de Educação de segunda a quinta-feira das 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h e na sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e realizar a inscrição no valor de 30 reais.

Confira a programação completa da VI edição do evento:

Dia 28/11

19h – Abertura

20h – Apresentação da Biografia da professora Ricardina de Castro Neiva

Palestrante – Expedito Neiva

Palco principal: Banda Sambatom (Teresina)

Dia 29/11

8:30h

Palestrante: Dionésia Barros

Escritora e professora

Palestra: O ato de ler e escrever: onde se semeia leitura as ideias florescem

10h

Palestrante: Alexandre Nolleto

Fisioterapeuta, escritor e palestrante

Palestra: Você está na lista vip de Deus

15h

Palestrante: Gizeli Lima

Mestranda em História e palestrante

Palestra: Os compêndios de história universal como fonte histórica: análise sobre a democracia ateniense.

19h

Palestrante: Jessier Quirino

Poeta, compositor e interprete brasileiro.

Palestra: Espetáculo de Nordestinidades: composto de causos e poesias.

Atração Musical:

Palco: In The Clouds

Dia 30/11

8:30h

Palestrante: Irmã Raimundinha

Professora e Coordenadora da Educação Inclusiva da Semed – Floriano

Palestra: Educação Inclusiva construída com professores: Uma experiência exitosa.

10h

Palestrante: Luana Sena

Professora, Jornalista e editora da revista Revestrés, mestra em Com. Social.

Palestra: Fake-news, po?s-verdade e o combate a desinformação

15h

Palestrante: Afonso Celso

Estudante, escritor e palestrante.

Palestra: Minha história não é tão diferente da sua

19h

Palestrante: Chico José

Jornalista, apresentador de televisão e palestrante

Palestra: Meio ambiente, Marketing no Jornalismo, Sustentabilidade e Comunicação

Atração Musical:

Palco: Juliana Guedes

Dia 01/12

08:30h

Palestrante: Itaniele Rotondo

Promotora de Justiça, Mestre em Direito Constitucional

Palestra: O Poder da Ação e o Poder da Autorresponsabilidade

10h

Palestrante: Moisés Nascimento

Psicólogo, Esp. em Saúde Mental e Pública, Palestrante e Conferencista

Palestra: As angústias da contemporaneidade.

15h

Palestrante: Mary Barros

Advogada, Direito Empresarial, palestrante

Palestra: Reforma trabalhista

19h

Palestrante: Iponax Vila Nova

Poeta Declamador, radialista e apresentador de TV

Palestra: O universo dos versos: do cordel à cantoria

Atração Musical:

Valderley Soares

Dia 02/12

08:30h

Palestrante: Teresa Cristina Soares de Carvalho/ Iury Naycon carvalho Rodrigues/ Saara Jane de Sousa Nunes

Palestra: Amelp: Teoria x Práticas – Vivenciando as construções literárias.

10h

Evento e Posse Amelp

15h

Final Soletrando

19h

Palestrante: Sérgio Nogueira

Professor e Mestre em Língua Portuguesa.

Palestra: A importância da Língua Portuguesa na vida profissional.

Atração Musical:

Palco: Geraldo Azevedo

