São Julião: Dupla rende frentista durante assalto a posto de gasolina

Na tarde deste sábado (10), por volta das 16h30, um posto de gasolina localizado no povoado mandacaru, município de São Julião, foi assaltado por uma dupla armada.

Segundo informações, o frentista do posto mandacaru, que fica no povoado mandacaru, as margens da BR-230, foi rendido por uma dupla que estava em uma moto.

Ambos de capacete, a dupla rendeu o frentista que, ao ver a aproximação da dupla, pensou que se tratava de clientes que vinham para abastecer a moto.

A dupla, após render o frentista, tomou de assalto todo o dinheiro que havia sido apurado neste sábado no posto. Está já é a segunda vez que o posto mandacaru é assaltado.

Onda de assaltos no município

Está não é a primeira vez que São Julião sofre com a criminalidade, na última terça-feira (6), pela manhã, uma família do município, mais precisamente da localidade Catolé, que fica na divisa de Alegrete do Piauí com São Julião, teve sua casa invadida.

Na ocasião, um bando de cerca de 5 pessoas, utilizando um fiat uno, dominaram a família, onde havia o senhor da família identificado apenas por Gilberto, que teve pertences roubados.

O GPM de São Julião, juntamente com a companhia da Policia Militar do município de Fronteiras, estão fazendo diligencias para localizarem pistas do bando que está agindo na região do município.







Fonte: Piauí em Foco