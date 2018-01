São Julião: Encapuzados invadem residência no povoado Mandacaru e atiram em homem

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Na madrugada desta segunda-feira (22), por volta de 1h10 da manhã, três pessoas encapuzadas adentraram na residência do senhor Jair Silva, no povoado Mandacaru, município de São Julião.

Os bandidos quebraram a porta da cozinha e em seguida a porta do quarto. Já na primeira ação, o proprietário da casa percebeu a movimentação estranha e levantou-se da cama, quando na sequência deparou-se com os criminosos abrindo a porta do quarto.

Em reação, Jair travou luta corporal com o primeiro suspeito a entrar no quarto, na tentativa de dominá-lo. Enquanto lutava com um, o outro bandido atirou contra o homem, errando os três primeiros disparos até que no quarto tiro acertou o ombro de Jair.

A luta corporal seguiu até a sala da residência e assustados, os invasores fugiram da casa.

O crime intrigou amigos, familiares e a população em geral, tendo em vista que a vítima é bem relacionada com todos e não possui inimigos aparentes.

Jair Silva é de família tradicional em São Julião, sendo primo do ex-prefeito Zé Neci e irmão dos empresários Laerte Sousa (Comercial Mandacaru) e João (Rede Brasil; Posto Mandacaru).

Segundo relatos de amigos, Jair afirmou que nada foi levado de sua residência e os criminosos não anunciaram assalto, tão pouco o que pretendiam com a invasão à residência.

Além de Jair, sua filha, de 7 anos, também estava na residência. Após o ocorrido, Jair procurou auxílio dos vizinhos e foi levado para socorro médico na cidade de Picos. Apesar de ter sido baleado e a bala ter ficado alojada, o mesmo já foi atendido, encontra-se bem e já retornou a sua casa. A polícia abriu diligência e investiga o caso e suas possíveis motivações.







